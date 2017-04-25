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Спорт

Команда из Оша выиграла международные соревнования по волейболу

Команда из Оша выиграла международные соревнования среди ветеранов по волейболу, посвященные памяти Эркина Акунова. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, турнир завершился в Бишкеке. За победу боролись 15 команд из Кыргызстана и Казахстана, на предварительной стадии их разделили на четыре группы. Затем прошел финальный этап с участием лучших команд каждой группы, и команда Оша выиграла на нем все свои матчи. «Серебро» досталось «Динамо» (Тараз), «бронза» — сборной Алматы.

Лучшими игроками турнира признаны Нурлан Устемиров («Динамо»), Кайрат Биримжанов (сборная Алматы), Ильмир Имирханов («Спартак», КР) и Авазбек Жолчуев (Ош).
Ссылка: https://24.kg/sport/50440/
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