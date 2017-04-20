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Спорт

Кыргызстан занимает пятое место в мировом рейтинге баскетбола

Кыргызстан занимает пятое место в мировом рейтинге баскетбола 3×3 (стритбола). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта, опубликовавшая свежий список.

Как отмечается, рейтинг разделен на три возрастные группы. В группе среди мужчин 177 стран. КР занимает 33-е место в мире и четвертое в Азии. Среди женщин в рейтинге 130 стран. КР идет 19-й в мире и третьей в Азии.

В категорию до 23 лет (мужчины) включено 153 страны. КР идет 19-й в мире и второй на своем континенте. В женском списке 119 стран. Наша занимает 16-е место на планете и второе в Азии. Наконец, в категории до 18 лет (юноши) 125 команд. КР идет пятой в мире, а в Азии — первой. Впереди нее в рейтинге лишь Нидерланды, Украина, Венгрия и Словения. США занимает восьмое место, Казахстан — 17-е, Россия — 20-е. Среди девушек в этой же категории 100 команд. КР идет на 17-м месте в мире и на четвертом в Азии.

Также существует индивидуальный мировой рейтинг. В нем наивысшее (230-е) место среди наших взрослых игроков занимает Шакиржан Куранбаев.

Высокие результаты нашей страны в мировом рейтинге неслучайны. КР успешно проводит международные турниры у себя, а наши команды регулярно показывают высокие результаты на зарубежных стартах. Благодаря прошлогодним успехам кыргызстанцы получили право выступить в 2017-м на чемпионатах Азии и мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/50025/
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