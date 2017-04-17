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Спорт

В Бишкеке прошло первенство страны по боксу

В Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула 16 апреля завершилось первенство Кыргызстана по боксу. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный секретарь состязаний Айнура Сыдыкова.

По ее словам, за победу боролись около ста спортсменов 1996–1999 годов рождения из столицы и регионов. В весовой категории 49 килограммов первое место занял Нуржигит Дюшебаев, 52 кг — Эсенбек уулу Акылбек, 56 кг — Анарбек Жапаров, 60 кг — Кадырбек уулу Арген.

В категории 64 кг первенствовал Ильичбек уулу Бекжан, 69 кг — Омурбек уулу Данияр, 75 кг — Манучер Абдулалиев. В весе 81 кг отличился Аслан Абаев, 91 кг — Жакшылык Кузалиев, свыше 91 кг — Абдижалил уулу Алтынбек. Лучшим боксером турнира признан Кадырбек уулу Арген, лучшим тренером — Айбек Байсаяков. За волю к победе награжден Калыс Алиакбаров.
Ссылка: https://24.kg/sport/49642/
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