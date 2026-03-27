Лига PWL. Кыргызстанка Сезим Жуманазарова обыграла соперницу из Узбекистана

В Ташкенте (Узбекистан) сегодня проходит очередной турнир борцовской лиги PWL. Эфир можно посмотреть на сайте wrestlingtv.ru.
В весовой категории до 59 килограммов Сезим Жуманазарова обыграла Лайлохон Собирову (Узбекистан) — 9:3.
Ранее Абдымалик Карачов выиграл Османа Султанова, Омурбек Асан уулу — Чермена Тавитова, Кадыр Кенешов проиграл Гасану Гасанову, а Нурсадык Нурдинов уступил Арипу Абдулаеву (все — Россия).
Напомним, в рамках турнира PWL 11 запланированы 24 поединка. На ковер еще выйдет Акжол Махмудов.