Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии U-23 в 2028 году

Кыргызский футбольный союз подал официальную заявку в Азиатскую футбольную конфедерацию на проведение Кубка Азии среди олимпийских сборных (U-23) в 2028 году.

Речь идет об одном из ключевых турниров континента, в котором принимают участие 16 сильнейших национальных команд Азии. Проведение соревнования в Кыргызстане, по оценке федерации, позволит ускорить модернизацию футбольной инфраструктуры, повысить международный имидж страны и усилить интерес молодежи к футболу.

Фото КФС

В рамках заявочной кампании КФС представил комплексную концепцию, включающую стадионы, соответствующие международным требованиям, тренировочные поля, гостиничную инфраструктуру и транспортную логистику. Документация подготовлена в соответствии с регламентами АФК.

Помимо Кыргызстана, на проведение турнира претендуют Иордания, Япония, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

Инспекционный визит представителей АФК для оценки инфраструктуры и степени готовности страны запланирован на 2–6 марта. По итогам проверки и анализа представленных материалов будет принято окончательное решение о стране-хозяйке турнира.

В Кыргызском футбольном союзе подчеркивают, что возможное проведение Кубка Азии U-23 рассматривается как стратегический шаг в развитии национального футбола и создании современных условий для подготовки молодых игроков.