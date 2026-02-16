15:30
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Спорт

Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии U-23 в 2028 году

Кыргызский футбольный союз подал официальную заявку в Азиатскую футбольную конфедерацию на проведение Кубка Азии среди олимпийских сборных (U-23) в 2028 году.

Речь идет об одном из ключевых турниров континента, в котором принимают участие 16 сильнейших национальных команд Азии. Проведение соревнования в Кыргызстане, по оценке федерации, позволит ускорить модернизацию футбольной инфраструктуры, повысить международный имидж страны и усилить интерес молодежи к футболу.

КФС
Фото КФС

В рамках заявочной кампании КФС представил комплексную концепцию, включающую стадионы, соответствующие международным требованиям, тренировочные поля, гостиничную инфраструктуру и транспортную логистику. Документация подготовлена в соответствии с регламентами АФК.

Помимо Кыргызстана, на проведение турнира претендуют Иордания, Япония, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

Инспекционный визит представителей АФК для оценки инфраструктуры и степени готовности страны запланирован на 2–6 марта. По итогам проверки и анализа представленных материалов будет принято окончательное решение о стране-хозяйке турнира.

В Кыргызском футбольном союзе подчеркивают, что возможное проведение Кубка Азии U-23 рассматривается как стратегический шаг в развитии национального футбола и создании современных условий для подготовки молодых игроков.
Ссылка: https://24.kg/sport/362174/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Антонио Меса возглавил женскую сборную Кыргызстана по футболу
В женской сборной Кыргызстана по футболу сменился главный тренер
Футболисты из Кыргызстана проведут сборы в Турции
Сезон чемпионата Кыргызстана по футболу начнется 1 марта
В Джакарте стартовал Кубок Азии по футзалу — 2026: с кем сыграет сборная КР
Без миллионников: сколько стоит сборная КР по футболу на начало 2026 года
Европа хочет байкотировать ЧМ по футболу из-за напряженности вокруг Гренландии
Игорь Кудренко стал главным тренером молодежной сборной КР по футболу (U-17)
Глава НАН КР прокомментировал строительство футбольных полей в Ботаническом саду
Футбольный клуб Кыргызстана подписал контракт с одним из лучших игроков Грузии
Популярные новости
Сенсация на&nbsp;зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из&nbsp;Казахстана Сенсация на зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из Казахстана
В&nbsp;олимпийской деревне закончились презервативы через три дня после старта Игр В олимпийской деревне закончились презервативы через три дня после старта Игр
Президентом Международной ассоциации кок бору избран Талантбек Кенжеев Президентом Международной ассоциации кок бору избран Талантбек Кенжеев
Сенсации Олимпиады: спортсмен из&nbsp;Южной Америки&nbsp;&mdash; первый в&nbsp;истории с&nbsp;золотом Сенсации Олимпиады: спортсмен из Южной Америки — первый в истории с золотом
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
15:30
Болот Джусупбеков освобожден от должности замглавы Минприроды Болот Джусупбеков освобожден от должности замглавы Минп...
15:27
Комитет ЖК одобрил Жумгалбека Шабданбекова на пост главы ГКНБ
15:25
В Кочкорском районе незаконно приватизировали землю на 7,2 миллиона сомов
15:17
Шайырбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
15:14
Охранники клуба «Булки» задержаны за драку с посетителем