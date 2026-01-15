Футбольный клуб Кыргызстана подписал контракт с одним из лучших игроков Грузии

Футбольный клуб из Кыргызстана «Токтогул» подписал контракт с одним из лучших игроков Грузии последних лет Соломоном Кверквелия. Об этом сообщает клуб в соцсетях.

По его данным, соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Футболист уже прибыл в Бишкек.

33-летний Соломон Кверквелия станет самым титулованным футболистом в истории Кыргызстана. Защитник в составе московского «Локомотива» становился чемпионом, дважды брал Кубок и один раз Суперкубок России, в составе казанского «Рубина» выигрывал Кубок РФ. Дважды признавался лучшим игроком Грузии — в 2014 и 2017 годах. В составе сборной ездил на ЕВРО-2024.

Кроме того, Кверквелия будет считаться самым дорогим на пике карьеры игроком в истории кыргызского футбола — в 2019 году футболист оценивался в 10 миллионов евро. Сейчас его стоимость составляет 250 тысяч евро.

Футбольный клуб «Токтогул» впервые сыграет в высшем дивизионе чемпионата Кыргызстана. Главным тренером клуба назначен украинский специалист Сергей Пучков, который ранее работал с «Мурас Юнайтед».