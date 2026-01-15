16:46
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Спорт

Весовые категории в борьбе сократят на Всемирных играх кочевников

В рамках VI Всемирных игр кочевников будет в разы уменьшено количество весовых категорий в дисциплинах по видам борьбы. Об этом сообщил руководитель международного секретариата ВИК Нурсултан Аденов на пресс-конференции.

Читайте по теме
Этнофестиваль, спорт и культура. Игры кочевников расширяют географию и планы

По его словам, решение принято с учетом опыта проведения предыдущих соревнований. Чрезмерное количество весовых категорий, создает серьезные организационные сложности и влияет на динамику соревнований.

«Когда один вид спорта проводится слишком долго в течение дня, зрителям становится неинтересно. Устают и сами спортсмены. При этом мы позволяем участникам выступать сразу в нескольких видах борьбы, и это также нужно учитывать», — пояснил Нурсултан Аденов.

Он подчеркнул, что организаторы приняли решение сохранить те весовые категории, которые вызывают наибольший интерес у зрителей, а также позволяют обеспечить баланс между различными дисциплинами.

Отдельное внимание уделяется принципу равенства и международного баланса.

«Если мы будем выставлять только кыргызские виды спорта, то со временем можем потерять сам проект. Другие страны перестанут участвовать, увидев отсутствие справедливости. Все эти вопросы заранее обсуждаются с международными федерациями, и они нас понимают», — отметил он.

Как подчеркнул глава секретариата ВИК, сокращение весовых категорий направлено на повышение зрелищности игр, сохранение спортивной конкуренции и поддержание интереса международных участников к Всемирным играм кочевников.
Ссылка: https://24.kg/sport/357990/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Токаев рассказал, какими видами спорта занимаются президенты стран СНГ
Пловец Денис Петрашов признан спортсменом года в Кыргызстане
Госагентство по физкультуре назовет лучших спортсменов Кыргызстана 28 декабря
В Бишкеке проходит международный турнир по тяжелой атлетике
На финансирование спорта в КР в 2025 году выделено 2,5 миллиарда сомов
Сборная КР завоевала восемь медалей по го на Международном кубке Казахстана
Спортивные итоги года. Главные победы кыргызстанцев в 2025-м
«Аргамак» признана лучшей федерацией 2025 года
Лионель Месси побил рекорд венгерского футболиста Пушкаша по голевым передачам
Мэр Бишкека сыграл в настольный теннис с юными спортсменами
Популярные новости
Как выжить на&nbsp;склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу проиграла и&nbsp;выбыла из&nbsp;турнира Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу проиграла и выбыла из турнира
Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстанец&nbsp;&mdash; Залкарбек Табалдиев Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстанец — Залкарбек Табалдиев
Кыргызстанец Билол Шарип уулу завоевал золото международного турнира Yasar Dogu Кыргызстанец Билол Шарип уулу завоевал золото международного турнира Yasar Dogu
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
16:45
Протесты в Иране: посольство говорит о вмешательстве извне Протесты в Иране: посольство говорит о вмешательстве из...
16:40
Инвесторам в Кыргызстане могут дать визы на 30 лет и налоговые каникулы
16:37
В Узгене закроют кафе без парковок
16:34
Морозы до −28 градусов и гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия
16:17
Следователь ОВД Жайылского района задержан за вымогательство 150 тысяч сомов