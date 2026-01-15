Весовые категории в борьбе сократят на Всемирных играх кочевников

В рамках VI Всемирных игр кочевников будет в разы уменьшено количество весовых категорий в дисциплинах по видам борьбы. Об этом сообщил руководитель международного секретариата ВИК Нурсултан Аденов на пресс-конференции.

По его словам, решение принято с учетом опыта проведения предыдущих соревнований. Чрезмерное количество весовых категорий, создает серьезные организационные сложности и влияет на динамику соревнований.

«Когда один вид спорта проводится слишком долго в течение дня, зрителям становится неинтересно. Устают и сами спортсмены. При этом мы позволяем участникам выступать сразу в нескольких видах борьбы, и это также нужно учитывать», — пояснил Нурсултан Аденов.

Он подчеркнул, что организаторы приняли решение сохранить те весовые категории, которые вызывают наибольший интерес у зрителей, а также позволяют обеспечить баланс между различными дисциплинами.

Отдельное внимание уделяется принципу равенства и международного баланса.

«Если мы будем выставлять только кыргызские виды спорта, то со временем можем потерять сам проект. Другие страны перестанут участвовать, увидев отсутствие справедливости. Все эти вопросы заранее обсуждаются с международными федерациями, и они нас понимают», — отметил он.

Как подчеркнул глава секретариата ВИК, сокращение весовых категорий направлено на повышение зрелищности игр, сохранение спортивной конкуренции и поддержание интереса международных участников к Всемирным играм кочевников.