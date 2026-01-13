16:08
Экипаж под флагом Кыргызстана выступает на ралли «Дакар-2026»

В Саудовской Аравии 3 января стартовал очередной чемпионат мира по ралли-рейдам — Dakar Rally-2026. Гонка началась в городе Янбу и завершится там же 17 января. Об этом сообщается в соцсетях соревнования.

В составе заводской команды Ford за рулем нового внедорожника Ford Raptor T1+ №217 в цветах M-Sport Rally-Raid Team выступает экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова. Оба гонщика заявлены под кыргызскими лицензиями и выходят на старт под флагом КР.

Фото из интернета. Экипаж под флагом Кыргызстана выступает на ралли «Дакар-2026» в Саудовской Аравии

По итогам восьми этапов экипаж из Кыргызстана занимает 55 место в генеральном зачете среди 80 команд. Лучший результат был показан на третьем этапе, где гонщики финишировали в первой десятке.

Ралли «Дакар» считается одним из самых сложных и престижных соревнований в мире автоспорта, объединяя сильнейшие экипажи и заводские команды со всего мира.
