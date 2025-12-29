Футбольный матч между сборными Кыргызстана и Китая отменили

Матч между молодежными сборными Кыргызстана и Китая не состоится. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Такое решение принято по взаимному согласию сторон.

«Решение принято с учетом принципов честной игры и того факта, что предыдущий матч команд прошел в высококонкурентной атмосфере», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместо сборной КНР команда КР сыграет против клуба Arabian Falcons из ОАЭ. Начало в 19.00 по бишкекскому времени.

Первая игра между сборными Кыргызстана и Китая прошла 23 декабря. Кыргызстанцы уступили со счетом 0:1.