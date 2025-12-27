«Мурас Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом в 2025 году

Немецкий интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов чемпионата Кыргызстана по футболу сезона-2025 по суммарной стоимости составов.

По его данным, лидером списка стал «Мурас Юнайтед» (город Манас) с общей оценкой состава 4,16 миллиона евро. Второе место занимает чемпион Кыргызской Премьер-лиги — 2025 каракольский «Барс» стоимостью 3,85 миллиона евро.

На третьем месте «Абдыш-Ата» из Канта — 3,60 миллиона евро. На четвертом — столичный «Дордой» — 3,04 миллиона евро, на пятом — «Озгон» (Узген) — 2,94 миллиона евро.

Самый дорогой игрок — Эрбол Атабаев (клуб «Абдыш-Ата») — 500 тысяч евро, а общая суммарная стоимость клубов Кыргызской Премьер-лиги — 2025, по версии Transfermarkt, составляет 33,64 миллиона евро.