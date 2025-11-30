Отбор на Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Камбоджу

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу обыграла Камбоджу в отборочном раунде Кубка Азии (U-17). Об этом сообщает КФС в соцсетях.

Матч закончился со счетом 3:0.

Голы забили Ариет Абилов, Баэл Мирланов и Мустафа Абдыраев.

Кыргызстанцы в отборе набрали девять очков (два проигрыша и три победы) и завершили турнир. Путевку в финальный раунд Кубка Азии разыграют сборные Йемена и Лаоса.

Напомним, после двух поражений Кыргызский футбольный союз отправил в отставку главного тренера команды Александра Бауэра из Австрии.