Исламские игры. Завоевавшим медали борцам из Кыргызстана вручили деньги

Борцы из Кыргызстана, завоевавшие медали на Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии, получили денежное вознаграждение. Об этом сообщает федерация этого вида спорта в соцсетях.

На Исламиаде-2025 кыргызстанцы смогли завоевать девять медалей — четыре золотые и пять бронзовых.

Победители получили по 200 тысяч сомов, а обладатели бронзы — по 100 тысяч.

Главные и старшие тренеры сборных команд по видам борьбы получили по 200 тысяч сомов.

По 200 тысяч получили Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, Акжол Махмудов и Абдумалик Карачев.

По 100 тысяч сомов вручили Арууке Кадырбек кызы, Раззаку Бейшекееву, Асану Жанышову, Билолу Шарип уулу и Орозбеку Токтомамбетову.