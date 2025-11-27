21:17
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Спорт

Исламские игры. Завоевавшим медали борцам из Кыргызстана вручили деньги

Борцы из Кыргызстана, завоевавшие медали на Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии, получили денежное вознаграждение. Об этом сообщает федерация этого вида спорта в соцсетях.

На Исламиаде-2025 кыргызстанцы смогли завоевать девять медалей — четыре золотые и пять бронзовых.

Победители получили по 200 тысяч сомов, а обладатели бронзы — по 100 тысяч.

Главные и старшие тренеры сборных команд по видам борьбы получили по 200 тысяч сомов.

По 200 тысяч получили Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, Акжол Махмудов и Абдумалик Карачев.

По 100 тысяч сомов вручили Арууке Кадырбек кызы, Раззаку Бейшекееву, Асану Жанышову, Билолу Шарип уулу и Орозбеку Токтомамбетову.
Ссылка: https://24.kg/sport/352557/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Исламские игры. Борец Орозобек Токтомамбетов завоевал бронзовую медаль
Исламские игры. Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золотую медаль
Исламские игры. Кыргызстанские борцы завоевали два золота и одну бронзу
Исламские игры. Кыргызстанка Арууке Кадырбек кызы завоевала бронзовую медаль
Сезим Жуманазарова поборется за бронзу Исламских игр
Борец Акжол Махмудов завоевал золото Исламских игр солидарности
Исламские игры. Акжол Махмудов в финале, еще двое поборются за бронзу
Исламские игры. Борец Акжол Махмудов вышел в полуфинал
Кыргызстанские борцы, победившие на чемпионате мира, получили новые автомобили
Шарип уулу Билол завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе (U-23)
Популярные новости
В&nbsp;футбольном клубе &laquo;Азия&raquo; Омурбека Бабанова назначен главный тренер В футбольном клубе «Азия» Омурбека Бабанова назначен главный тренер
Отбор на&nbsp;Кубок Азии. Тренера сборной Кыргызстана уволили во&nbsp;время турнира Отбор на Кубок Азии. Тренера сборной Кыргызстана уволили во время турнира
Мыктыбек Оролбай прокомментировал свой победный бой с&nbsp;Джеком Херманссоном Мыктыбек Оролбай прокомментировал свой победный бой с Джеком Херманссоном
Отбор на&nbsp;Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу разгромила Гуам Отбор на Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по футболу разгромила Гуам
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к&nbsp;Black Friday MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
&laquo;Ариус КейДжи&raquo;: рост, качество и&nbsp;лидерство в&nbsp;строительной отрасли Кыргызстана «Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
27 ноября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 ноября: днем будет тепло Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 ноября: днем будет т...
20:58
Дайырбек Орунбеков: В крупных городах построят мусороперерабатывающие заводы
20:44
Замглавы Минстроя предложил противникам реновации уехать в село или на джайлоо
20:42
Массовая гибель 90 тонн рыбы. Владелец водоема просит властей о правосудии
20:22
Первый зарубежный апостольский визит. Папа Римский прибыл в Турцию