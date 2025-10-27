Самат Абдырахманов («Самат Кыргыз») победил бойца из Зимбабве на турнире

В Бишкеке прошел второй международный профессиональный турнир Saikou X Lush Boxing Promotions, собравший сильнейших боксеров из Азии, Африки и Латинской Америки. Событие стало одним из самых заметных в спортивной жизни страны и прошло на арене Bishkek Arena.

Авторы видео: Касиет Каныбекова, Аманда Ибраимова

Одним из главных поединков стал бой в весовой категории до 74 килограммов, где кыргызстанский боксер Самат Абдырахманов, выступающий под прозвищем «Самат Кыргыз», встретился с представителем Зимбабве Брендоном Денесом.

После шести раундов судьи единогласно отдали победу кыргызстанцу со счетом 58–54, 60–53, 60–53. Самат Абдырахманов уверенно контролировал ход боя, демонстрируя технику и точные удары. Его триумф вызвал бурную реакцию трибун и стал кульминацией вечера.

Турнир объединил участников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Японии, Аргентины, Филиппин, Таиланда, Мексики, Уганды и Зимбабве.

Боксеры провели зрелищные поединки, включая титульные бои по версиям WBA Asia, WBA и IBF.

Авторы видео: Сантен Максатова, Эмилия Кенжегазиева.

Краткие результаты боев:

• Дженишбек Улпатов (КР) победил Рикито Ирита (Япония) — 58–56, 57–57, 58–56;

• Рыспек Бектенов (КР) победил Кен Данила (Филиппины) — 58–55, 58–56, 58–55;

• Икболжон Холдаров (Узбекистан) победил Аргена Кадырбек уулу (КР) техническим нокаутом;

• Рема Моримото (Япония) победил Нуржигита Дуйшебаева (КР) — 57–56, 57–56, 56–57;

• Сыргак Абдыжапар уулу (КР) победил Абааси Ссегуя (Уганда) техническим нокаутом;

• Сакен Бибосинов (Казахстан) победил Адилета Качкинбекова (КР) — 60–53, 60–53, 58–55;

• Кеннет Лловер (Филиппины) победил Лучано Балдора (Аргентина) техническим нокаутом;

• Луис Нери (Мексика) победил Сатапорна Саарта (Таиланд).