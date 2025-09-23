В Бишкеке пройдет второй вечер профессионального бокса

В Бишкеке 25-26 октября пройдет второй вечер профессионального бокса с участием лучших бойцов Кыргызстана и зарубежья. Об этом сообщает промоушен Saikou X Lush Boxing.

«Это не просто шоу — это платформа, где формируется будущее бокса в регионе, а кыргызский ринг выходит на мировую арену», — отметили организаторы.

Среди спортсменов, заявленных на турнир, кыргызстанцы Сыргак Абдыжапар уулу, Дилмурод Сатыбалдиев и Самат Абдрахманов, бронзовый призер Олимпийских игр Сакен Бибосинов из Казахстана, двукратный Олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов из Узбекистана, японцы Хаяте Ханада, Рикито Ирито и другие.

Мероприятие пройдет при поддержке World Boxing Association и International Boxing Federation.

Первый в Кыргызстане международный турнир по профессиональному боксу состоялся 21-22 июля.