Футбольный клуб «Дордой» завоевал Кубок Кыргызстана

Фото КФС. Клуб «Дордой»

Накануне в Кара-Суйском районе на открытом после реконструкции стадионе «Манас» состоялся финальный матч за Кубок Кыргызстана по футболу между клубами «Дордой» (Бишкек) и «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад). Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

В начале первого экстра-тайма полузащитник «Дордоя» Владислав Кобылянский открыл счет, затем Алекса Мрджа забил второй гол. «Мурас Юнайтед» ответил лишь голом Амира Жапарова.

ФК «Дордой» завоевал Кубок КР в 11-й раз.

Отмечается, что клуб получил сертификат на $50 тысяч.

Лучшим игроком матча назван Владислав Кобылянский.

Матч посетили президент Садыр Жапаров и глава Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев.
