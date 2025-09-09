22:12
Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу (U 23) вышла в финальную часть Кубка Азии

Фото КФС. Сборная Кыргызстана по футболу (U 23)

В Бишкеке прошли отборочные матчи Кубка Азии 2026 года среди олимпийских сборных U 23. Игры можно посмотреть по ссылке.

Сегодня сборная Кыргызстана обыграла команду Шри-Ланки со счетом 6:0.

Голы забили Марлен Мурзахматов (2), Кими Мерк, Християн Браузман, Эрбол Абдужапаров и Саид Дациев.

Ранее наши футболисты были сильнее команды Палестины и сыграли вничью с Узбекистаном.

Сборная КР заняла первое место в группе E с семью очками и вышла в финальную стадию Кубка Азии U 23, которая состоится в январе следующего года в Саудовской Аравии.
