Чемпион мира по хоккею и Олимпиады проведет мастер-классы для кыргызстанцев

Олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Андрей Зубарев проведет мастер-классы для спортсменов из Кыргызстана.

Фото из Telegram-канала Андрея Зубарева

Как отмечают организаторы, в рамках международного турнира среди детско-юношеских команд «Кубок Манаса» в Бишкек приглашен легенда мирового хоккея — олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и бывший игрок Национальной хоккейной лиги (NHL) Андрей Зубарев.

Он проведет мастер-класс для игроков и поделится опытом со сборными команды из Бишкека, Нарынской и Иссык-Кульской областей. Хоккеисты получат ответы на интересующие их вопросы и изучат тактику.

Андрей Зубарев также встретится с хоккейными клубами страны, проведет мастер-классы для хоккеистов из Казахстана и Узбекистана, и ознакомится с развитием хоккея в регионах.

Андрей Зубарев — российский хоккеист, чемпион мира 2014 года и олимпийский чемпион 2018 года.