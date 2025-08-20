18:24
В штаб «Барселоны» включен главный тренер сборной Кыргызстана по футзалу

В профессиональный штаб испанской футбольной команды «Барселона» включен главный тренер сборной Кыргызстана по футзалу Луис Бернат Молина. По данным Кыргызского футбольного союза, паралельно он продолжит работу с футболистами КР.

из архива
Фото из архива. Луис Бернат Молина слева

Каталонский клуб является семикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Кубка короля, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании и семикратным победителем Кубка Испании.

Команда четырежды становилась победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Луис Бернат Молина продолжит готовить кыргызстанскую команду к отборочному туру Кубка Азии, который пройдет в сентябре в Бишкеке.

Напомним, специалист из Испании назначен новым главным тренером национальной сборной Кыргызстана по футзалу осенью 2023 года.
