Лига чемпионов по футболу. Определились пары 1/8 финала

В Цюрихе накануне прошла жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Пары 1/8 финала:
- «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия);
- «Боруссия Д» (Германия) — «Лилль» (Франция);
- «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания);
- «Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия);
- ПСВ (Нидерланды) — «Арсенал» (Англия);
- «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия);
- ПСЖ (Франция) — «Ливерпуль» (Англия);
- «Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания).
Первые матчи 1/8 финала пройдут 4-5 марта, ответные — 11-12 марта. Финал состоится в Мюнхене 31 мая.
Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.