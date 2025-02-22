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Спорт

Лига чемпионов по футболу. Определились пары 1/8 финала

В Цюрихе накануне прошла жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Пары 1/8 финала:

  • «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия);
  • «Боруссия Д» (Германия) — «Лилль» (Франция);
  • «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания);
  • «Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия);
  • ПСВ (Нидерланды) — «Арсенал» (Англия);
  • «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия);
  • ПСЖ (Франция) — «Ливерпуль» (Англия);
  • «Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 4-5 марта, ответные — 11-12 марта. Финал состоится в Мюнхене 31 мая.

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/320765/
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