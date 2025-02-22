Лига чемпионов по футболу. Определились пары 1/8 финала

В Цюрихе накануне прошла жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Пары 1/8 финала:

«Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия);

«Боруссия Д» (Германия) — «Лилль» (Франция);

«Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания);

«Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия);

ПСВ (Нидерланды) — «Арсенал» (Англия);

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия);

ПСЖ (Франция) — «Ливерпуль» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 4-5 марта, ответные — 11-12 марта. Финал состоится в Мюнхене 31 мая.

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.