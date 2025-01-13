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Спорт

Александр Поклонский стал новым тренером футбольной команды «Мурас Юнайтед»

Украинский футболист Александр Поклонский стал новым тренером футбольной команды «Мурас Юнайтед».

ФК «Мурас Юнайтед»
Фото ФК «Мурас Юнайтед». Александр Поклонский стал новым тренером футбольной команды «Мурас Юнайтед»

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, в Украине Александр Поклонский выступал за клубы «Днепр», «Таврия», «Кривбасс» и сборную Украины, работал тренером в командах «Днепр-1».

Большую часть карьеры он провел в Украине, играл за клубы высшей и первой лиг страны.

Также играл за два иностранных клуба — азербайджанский «Симург» и казахстанский «Кызылжар». В 2009 году, после выступлений за «Нефтяник-Укрнефть», завершил карьеру.

Осенью 2024 года клуб «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада завоевал Кубок Кыргызстана по футболу.
Ссылка: https://24.kg/sport/316601/
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