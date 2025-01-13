Украинский футболист Александр Поклонский стал новым тренером футбольной команды «Мурас Юнайтед».

Фото ФК «Мурас Юнайтед». Александр Поклонский стал новым тренером футбольной команды «Мурас Юнайтед»

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, в Украине Александр Поклонский выступал за клубы «Днепр», «Таврия», «Кривбасс» и сборную Украины, работал тренером в командах «Днепр-1».

Большую часть карьеры он провел в Украине, играл за клубы высшей и первой лиг страны.

Также играл за два иностранных клуба — азербайджанский «Симург» и казахстанский «Кызылжар». В 2009 году, после выступлений за «Нефтяник-Укрнефть», завершил карьеру.

Осенью 2024 года клуб «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада завоевал Кубок Кыргызстана по футболу.