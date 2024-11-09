Отбор на ЧМ по футболу. К сборной Кыргызстана присоединился Валерий Кичин

Национальная сборная по футболу Кыргызстана в Катаре продолжает подготовку к матчам против ОАЭ и Ирана. Об этом сообщается на странице команды в Instagram.

Как отмечается, накануне в расположение сборной прибыл капитан Валерий Кичин, который выступает за ташкентский «Локомотив».

Ранее в Катар на сборы прилетели Гулжигит Алыкулов и Эльхан Будинов.

Напомним, матчи пройдут 14 и 19 ноября в рамках отборочного раунда чемпионата мира – 2026. После четвертого тура сборная КР занимает пятое место в группе.