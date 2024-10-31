Федерация бокса Кыргызстана стала членом World Boxing

Федерация бокса КР стала членом World Boxing. Об этом сообщается на сайте международной организации.

Отмечается, что новыми членами World Boxing стали профильные федерации Андорры, Бельгии, Ирака, Литвы, Мадагаскара, Таиланда и Кыргызстана. Теперь в организации 51 участник профессионального объединения.

По словам президента World Boxing Бориса ван дер Ворста, преодоление рубежа в 50 членов имеет огромное значение.

«Это является убедительным доказательством как стремления к переменам, так и широкого признания многими национальными федерациями того, что бокс должен продолжать оставаться частью Олимпийских игр», — сказал он.

World Boxing — международная некоммерческая спортивная организация, которая регулирует любительский бокс.

Она создана в ответ на разрыв в отношениях между Международным олимпийским комитетом и возглавляемой Россией Международной боксерской ассоциацией из-за проблем в области управления и целостности последней.

World Boxing выступает за сохранение бокса в качестве олимпийского спорта после летних Олимпийских игр 2024 года, когда специальные квалификационные соглашения Международного олимпийского комитета (IOC) истекли. Организация утверждает, что она является единственной международной федерацией бокса, которая может сохранить бокс в летних Олимпийских играх.