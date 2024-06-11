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Спорт

Отбор на чемпионат мира по футболу. Кыргызстан забил гол Оману

В городе Маскате в рамках шестого тура отборочного раунда чемпионата мира 2026 года в зоне Азия сборная КР играет с командой Омана. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале «НТРК-Спорт».

На 19-й минуте гол забил Эльдияр Зарыпбеков со стандарта.

Перед заключительным туром Оман занимает первое место в группе D с 12 очками. У сборной Кыргызстана 10 очков.

Ранее сегодня команда Малайзии на своем поле обыграла Китайский Тайбэй (3:1) и теперь так же имеет 10 очков, но по разнице забитых и пропущенных голов уступает вторую позицию сборной Кыргызстана.

В следующий тур проходят две лучшие команды группы.
Ссылка: https://24.kg/sport/296401/
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