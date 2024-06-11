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Спорт

Отбор на чемпионат мира по футболу. Состав сборной Кыргызстана на матч с Оманом

Тренерский штаб сборной страны по футболу объявил список игроков, которые заявлены на сегодняшний матч против команды Омана в рамках отбора на чемпионат мира — 2026. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Поединок шестого тура отборочного раунда чемпионата мира 2026 года пройдет сегодня, 11 июня, в Маскате. Начало в 22.00 по бишкекскому времени.

Сборная КР сыграет в белой форме.

Вратари: Эржан Токотаев («Шанлыурфаспор», Турция), Артем Прядкин («Дордой»), Марсель Исламкулов («Абдыш-Ата»).

Защитники: Валерий Кичин («Енисей», Россия), Тамирлан Козубаев («Истерн», Гонконг), Кайрат Жыргалбек уулу, Амантур Шамурзаев, Християн Браузман (все — «Абдыш-Ата»).

Полузащитники: Гулжигит Алыкулов («Неман», Беларусь), Алимардон Шукуров («Торпедо», Беларусь), Эльдияр Зарыпбеков («Чайка», Россия), Бектур Амангелдиев («Нагаворд», Камбоджа), Эрмек Кенжебаев («Славия Мозырь», Беларусь), Бекназ Алмазбеков («Галатасарай», Турция), Эрбол Атабаев («Волгарь», Россия), Одилжон Абдурахманов («Нефтчи»), Муролимжон Ахмедов («Дордой»), Атай Джумашев, Магамед Узденов (оба — «Абдыш-Ата»).

Нападающие: Кай Мерк («Унион Титус Петанж», Люксембург), Эрнист Батырканов («Абдыш-Ата»), Кожо Жоэл («Динамо-Самарканд», Узбекистан), Нурбол Бактыбеков («Дордой»).

Перед заключительным туром Оман занимает первое место в группе D с 12 очками. Сборная этой страны обеспечила себе выход в следующий раунд отбора.

У сборной Кыргызстана 10 очков и второе место в группе. 

В другом матче квартета сыграют Малайзия и Китайский Тайбэй.

Напомним, в следующий тур пройдут команды, занявшие первые два места.
Ссылка: https://24.kg/sport/296359/
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