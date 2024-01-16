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Спорт

Матч Кыргызстан — Таиланд. В Бишкеке в фан-зоне будет развлекательная программа

Фан-зону для болельщиков в Бишкеке откроют только в торговом центре «Азия Молл». Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

По его данным, в ТРЦ «Дордой Плаза», как планировалось ранее, ее не будет по техническим причинам.

За час до игры начнутся развлекательная программа и розыгрыш призов.

«Приходите поддержать команду и стать частью футбольного праздника!» — добавили в КФС.

Напомним, сегодня сборная Кыргызстана стартует на Кубке Азии с матча с Таиландом в группе F на стадионе «Абдулла бин Халиф» в Дохе. Начало в 20.30 по бишкекскому времени.

Отметим, в Катаре проходит Кубок Азии по футболу с участием 24 национальных сборных.
Ссылка: https://24.kg/sport/284311/
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