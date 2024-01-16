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Спорт

Кыргызстан и Таиланд сыграют на Кубке Азии. Где посмотреть матч в Бишкеке

В Катаре проходит Кубок Азии по футболу с участием 24 национальных сборных. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Сегодня сборная КР стартует с матча с Таиландом в группе F на стадионе «Абдулла бин Халиф» в Дохе.

Начало в 20.30 по бишкекскому времени.

Матч Кыргызстан — Таиланд обслужит рефери из Иордании Адхам Макхадмех.

Для наших болельщиков организована фан-зона в торговых центрах «Азия Молл» и «Дордой Плаза».

В Кыргызстане матчи чемпионата Азии по футболу в прямом эфире показывает телеканал «УТРК-спорт».
Ссылка: https://24.kg/sport/284264/
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