Жеребьевка Кубка AFC. Кто стал соперником футбольного клуба из Кыргызстана

В штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации прошла церемония жеребьевки плей-офф раунда Кубка АФК. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызского футбольного союза.

«Отечественный футбольный клуб «Абдыш-Ата» стал чемпионом Центральной зоны и вышел в стадию плей-офф Кубка АФК 2023-2024. На этом этапе турнира сыграют 11 команд из пяти зон. По итогам сегодняшней жеребьевки соперником «Абдыш-Аты» в интерзональном полуфинале стал футбольный клуб «Тайчунг Футуро» из Китайского Тайбэя», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы КФС. Жеребьевка в АФК

Чемпионы ASEAN, Центральной, Южной и Восточной зон сыграют в интерзональном полуфинале, которые пройдут в формате «дома и в гостях». Победители пар сыграют в финале.

Напоминаем матчи интерзонального полуфинала пройдут 6-7 и 13-14 марта 2024 года.