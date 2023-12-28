01:57
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Спорт

Жеребьевка Кубка AFC. Кто стал соперником футбольного клуба из Кыргызстана

В штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации прошла церемония жеребьевки плей-офф раунда Кубка АФК. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызского футбольного союза.

«Отечественный футбольный клуб «Абдыш-Ата» стал чемпионом Центральной зоны и вышел в стадию плей-офф Кубка АФК 2023-2024. На этом этапе турнира сыграют 11 команд из пяти зон. По итогам сегодняшней жеребьевки соперником «Абдыш-Аты» в интерзональном полуфинале стал футбольный клуб «Тайчунг Футуро» из Китайского Тайбэя», — говорится в сообщении.

пресс-службы КФС
Фото пресс-службы КФС. Жеребьевка в АФК

Чемпионы ASEAN, Центральной, Южной и Восточной зон сыграют в интерзональном полуфинале, которые пройдут в формате «дома и в гостях». Победители пар сыграют в финале.

Напоминаем матчи интерзонального полуфинала пройдут 6-7 и 13-14 марта 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/283355/
просмотров: 6905
Версия для печати
Материалы по теме
Кубок Азии по футболу. Назван состав сборной Кыргызстана
Чемпионат по шахматам и футбольный матч. Соревнования с участием кыргызстанцев
Сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде ОАЭ. Гол пропустили с пенальти
Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану со счетом 1:4
Матч сборной по футболу, карате и дзюдо. Соревнования с участием кыргызстанцев
Договорились. Андрей Канчельскис станет главным тренером команды «Мурас Юнайтед»
В Кыргызстане на чемпионатах по футболу хотят внедрить систему VAR
Спортивные итоги года Кыргызстана. Главные победы 2023-го
Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с командами четырех стран
Football Awards. Кыргызский футбольный союз назвал лучших
Популярные новости
Как выбрать лыжи и&nbsp;сноуборд. Советы новичкам Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
Кубок Азии по&nbsp;футболу. Назван состав сборной Кыргызстана Кубок Азии по футболу. Назван состав сборной Кыргызстана
В&nbsp;традиционном турнире по&nbsp;футзалу &laquo;Наристе&raquo; принимают участие 125 команд В традиционном турнире по футзалу «Наристе» принимают участие 125 команд
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки