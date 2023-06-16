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Спорт

Тренер сборной Ирана высказался о предстоящем матче с командой Кыргызстана

Главный тренер национальной сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал предстоящую встречу со сборной Кыргызстана. Мнение тренера опубликовал Кыргызский футбольный союз.

«Я уверен в своих игроках, я уверен, что они выложатся на все 100 процентов. Выражаю благодарность народу Кыргызстана, организаторам и скажу, что любая игра интересна наличием болельщиков. Очень надеемся, что их будет много и игра будет зрелищной и интересной», — сказал он.

из интернета
Фото из интернета. Амир Галенои

Напомним, матч Кыргызстан — Иран состоится сегодня на столичном стадионе имени Долона Омурзакова. Ранее сборная КР по футболу одержала победу над сборной Афганистана со счетом 1:0. Иранцы обыграли Афганистан со счетом 6:1.
Ссылка: https://24.kg/sport/268229/
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