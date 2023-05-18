В Кара-Балте открыли новое футбольное поле, построенное за счет японского гранта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Для реализации проекта Япония выделила $88 тысяч 613, а 2 миллиона 980 тысяч 700 сомов взяли из местного бюджета. На церемонии открытия нового поля и. о. мэра Нурмат Рыскулбек уулу выразил благодарность японской стороне, а также всем, кто принял активное участие в реализации проекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в честь ввода в эксплуатацию состоялся матч. Право первого удара мячом было предоставлено послу Японии в Кыргызской Республике Годе Хидеки.