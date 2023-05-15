Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

11-20 мая. Кубок арабских стран по пляжному футболу. Саудовская Аравия
15 мая, 23.30: Палестина — Кыргызстан;
17 мая, 20.30: Оман — Кыргызстан.
18 мая: 1/4 финала;
19 мая: 1/2 финала;
20 мая: финал.
15-16 мая. Чемпионат Кыргызстана по футзалу среди команд Суперлиги. Финал
«777-Агростайл» — «Дастан».
16-21 мая. Международный турнир по хоккею с шайбой «Кубок Нью-Йорка». Бишкек
Турнир пройдет в трех возрастных категориях (U-13, U-18 и U-40) с участием хоккеистов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
16-17 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Девятый тур
16 мая:
«ОшМУ-Алдиер» — «Нефтчи»;
«Абдыш-Ата» — «Дордой»;
«Алга» — «Талант»;
17 мая:
«Мурас» — «Алай»;
«Кара-Балта» — «Илбирс».
19 мая. Турнир по смешанным единоборствам HFC. Алматы
Соперником кыргызстанца Марселя Нурланбек уулу будет боец из России Хамзат Магомадов.
20-21 мая. Первенство по легкой атлетике. Бишкек
Соревнования пройдут среди юношей и девушек 2008 года рождения и младше. Лучших выявят в беге на различные дистанции, прыжках в длину и высоту, а также в метании копья и толкании ядра.
21 мая. Кубок Кыргызстана по футболу. 1/4 финала
«ОшМУ-Алдиер» — «Алай»;
«Нефтчи» — «Мурас Юнайтед».