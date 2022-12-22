В Бишкеке назвали лучших спортсменов 2022 года

В Бишкеке состоялась торжественная церемония награждения по достижениям в 2022 году в городском спорте. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Спортсменам вручили почетные грамоты и благодарственные письма столичного муниципалитета за плодотворную деятельность, направленную на пропаганду и развитие спорта в Бишкеке среди горожан.

Награды получили 41 спортсмен, 12 тренеров, 5 ветеранов спорта, 7 федераций, по 4 инструктора и учителя физкультуры.

Номинанты в категориях «Лучшее местное территориальное управление» и «Лучшая образовательная организация» награждены сертификатами на 20 тысяч сомов на приобретение спортивного инвентаря.