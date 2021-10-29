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Спорт

Кроме спорта позитива в стране нет. Тренеры Кыргызстана обратились к властям

В отечественном спорте есть много проблем, в частности с материально-технической базой. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заслуженный тренер по греко-римской борьбе Эмиль Алыкулов.

Он просит обратить внимание президента Садыра Жапарова и председателя кабмина Акылбека Жапарова на развитие спорта и другие проблемы.

«Не секрет, что зарплаты у многих тренеров и других представителей спорта нищенские, особенно в регионах. Проблем очень много. Сейчас также хотят объединить все в единый департамент. Но справится ли он с подготовкой спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже и другим соревнованиям? Извините, но кроме спорта пока позитива в стране не вижу, это крик души», — подчеркнул Эмиль Алыкулов.

Ранее тренер по борьбе Мейрамбек Ахмедов сообщал, что спортивные организации страны планируют объединить в единый департамент. Тренеры выступают против такой инициативы.
Ссылка: https://24.kg/sport/212086/
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