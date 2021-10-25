Кыргызстанец стал вице-президентом Азиатской конфедерации современного пятиборья

Состоялся очередной конгресс Азиатской конфедерации современного пятиборья. Об этом сообщили в федерации КР этого вида спорта.

В конгрессе в онлайн-режиме участвовала 21 страна. Рассмотрена деятельность прежнего исполнительного комитета, и избран новый состав.

Президентом избран Ким Хен Чжун из Южной Кореи.

На пост вице-президента претендовали 11 государств (Китай, Япония, Кыргызстан, Филиппины, Сингапур, Индонезия, Пакистан, Малайзия, Тайвань, Узбекистан, Казахстан). В результате тайного голосования им избран президент Федерации современного пятиборья КР Валерий Новиков.

«Наши пятиборцы являются одними из сильнейших на Азиатском континенте. Они неоднократно становились призерами чемпионатов Азии. Во всех трех прошедших юношеских Олимпийских играх добивались лицензии и участвовали в составе Кыргызстана спортсмены-пятиборцы. А ведь это один из самых дорогостоящих и технически сложных видов спорта. Технический комитет возглавил главный тренер сборной республики Виктор Мальцев», — отметили в федерации.