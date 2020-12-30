В Бишкеке прошел Открытый кубок города по пятиборью

Управление физической культуры и спорта столичной мэрии совместно с Федерацией современного пятиборья провело Открытый кубок Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в соревнованиях участвовали 73 спортсмена, из них 13 человек из Узбекистана.

Пятиборцам в личном и командном состязаниях предстояло пройти плавание, фехтование, бег, стрельбу и конкур.

У мужчин первое место у Родиона Хрипченко, второе — у Атая Эркинбекова, третье — у Никиты Сингха.

Золото у женщин у Татьяны Швайберовой, серебро и бронза у спортсменок из Узбекистана Арины Мирзабековой и Шахло Бобокуловой.

Среди юношей первые места у Атая Эркинбекова (группа А), Данилы Рудометова и Алексея Вагина (группа В), Садриддина Кобилжонова из Узбекистана (группа С). У девочек золото у Лизы Булыгиной.

В группе D (11-12 лет) определяли победителей по трем видам спорта. Ими стали Кира Цой из Узбекистана и Ильдар Калычбеков.