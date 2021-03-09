В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат Азии по триатлону. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

«С 17 по 19 сентября 2021 года в Иссык-Кульской области планируется проведение первого чемпионата Азии по триатлону. С 2018 года в Кыргызстане проводились Кубок Азии и чемпионат Центральной Азии по триатлону, где собирались более тысячи спортсменов из многих стран. На предстоящем чемпионате Азии планируется участие более 20 стран азиатского региона. В течение соревнований планируется выступление профессиональных спортсменов и любителей», — рассказал Канат Шабданбаев на пресс-конференции.