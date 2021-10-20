Борец Чынарбек Изабеков с победы начал чемпионат мира среди ветеранов

Чынарбек Изабеков в весовой категории до 100 килограммов (дивизион D) выиграл иранского спортсмена в первом раунде чемпионата мира по вольной борьбе.

Счет — 8:4.

В категории, где выступает Чынарбек Изабеков, четыре участника, которые сыграют между собой в три раунда.

В следующем туре кыргызстанец встретится на ковре со спортсменом из США, в третьем — из Польши.

Напомним, накануне Талант Бегалиев в весовой категории до 70 килограммов выиграл золотую медаль чемпионата, а Сааданбек Ниязов в весовой категории до 130 килограммов бронзовую.

Чемпионат мира по борьбе среди ветеранов проходит в городе Лутраки (Греция).