Дождь не помеха. В Бишкеке завершился международный марафон

Бишкекский международный марафон «М Булак Куз Деми» прошел сегодня в столице Кыргызстана в пятый раз.

По данным организаторов, участники забега преодолели дистанции 5, 10, 21 и 42 километра по трассе международный аэропорт «Манас» — Бишкек, в мемориальном комплексе «Аска-Таш».

В рамках марафона также прошел детский забег, в котором приняли участие дети до 16 лет. Самому юному участнику забега три года, самому старшему — 87 лет.

Марафон пробежали представители более 20 стран — из Кыргызстана, Казахстана, России, США, Франции, Эстонии, Германии, Италии, Китая, Турции, Катара, Индии, Аргентины, Великобритании.

Из-за погодных условий организаторами было принято решение перенести награждение победителей на следующую неделю.