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Спорт

В Федерации хоккея Кыргызстана просят участок земли для катка мирового уровня

Для строительства в Кыргызстане катка мирового уровня нужен участок земли. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент Федерации хоккея с шайбой КР Муратбек Джакыпов.

«Сейчас для занятий хоккеем есть два катка в Бишкеке — Городской и «Локомотив». В Нарынской области есть еще один. Несколько открытых площадок имеются в Ат-Башинском и Джумгальском райнах. Если дадут землю, начнется строительство нового катка», — отметил он.

Напомним, вице-президентом Международной федерации хоккея по Азии и Океании избран кыргызстанец Айваз Оморканов.
Ссылка: https://24.kg/sport/208549/
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