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Спорт

Во Дворце спорта пройдет международный турнир по кыргыз курошу. Разыграют авто

В Дворце спорта 29 сентября пройдет международный турнир на кубок Федерации кыргыз куроша Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы.

В соревнованиях будут участвовать около 500 борцов из Кыргызстана, заявки также подали спортсмены из девяти стран, в том числе Казахстана, Узбекистана и Ирана.

«Сегодня идет взвешивание борцов. Мероприятие разбавим концертной программой, выступят артисты отечественной эстрады. Во время турнира вручим ценные подарки призерам Олимпийских игр в Токио — Акжолу Махмудову, Айсулуу Тыныбековой, Мээрим Жуманазаровой. Они будут присутствовать как почетные гости», — рассказали на пресс-конференции.

Среди участников соревнований разыграют два автомобиля. Начало в 17.00, вход для всех желающих свободный.
Ссылка: https://24.kg/sport/208406/
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