19:52
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Спорт

Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 70 из 180 километров

Кыргызстанец Владислав Шулико, решивший переплыть Иссык-Куль в длину и установить мировой рекорд, преодолел почти половину пути. По словам организаторов заплыва, на сегодня пловец проплыл 70 из 180 километров. Он чувствует себя хорошо и не намерен отказываться от своей цели.

«Дорогие друзья! Я очень благодарен вам за вашу поддержку. Я ее чувствую. Ценю и дорожу. Находясь в озере долгими часами, мною движет не просто чувство ответственности, а ваша общая вера в меня, в нашу общую идею. Это такая мощь! Начиная с самой первой стадии подготовки к заплыву и с тех дней, когда я начал усиленные занятия, и вот теперь, когда я уже на этой дистанции, и даже в короткие перерывы я думаю о том, как много вас, кто вместе со мной каждую секунду. Все те, кто шлет сообщения со словами поддержки и участия во всех соцсетях, знайте: я непременно ощущаю грандиозную силу нашего общего вызова. Благодарю вас, друзья», — сообщил Владислав Шулико.

За состоянием пловца следят врачи. Чтобы выспаться и отдохнуть, он раз в сутки на 4-5 часов поднимается на сопровождающий его теплоход.

Напомним, Владислав Шулико стартовал накануне в 7.30 в Караколе. Мастер спорта по плаванию планирует переплыть Иссык-Куль максимум за пять дней и финишировать в Балыкчи.

По данным МЧС, с 22 по 27 августа в рамках проекта Issyk-Kul Swim 181 привлечены пять водолазов на двух моторных лодках для сопровождения кыргызстанского пловца, намеревающегося установить новый мировой рекорд.
Ссылка: https://24.kg/sport/204868/
просмотров: 839
Версия для печати
Материалы по теме
На рекорд! Кыргызстанец Владислав Шулико переплывет 180 километров на Иссык-Куле
Олимпиада-2020. Кыргызстанец Денис Петрашов побил свой рекорд по плаванию
Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал две бронзы на турнире в Каннах
Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал бронзу на турнире в Монако
Денис Петрашов примет участие в Открытом чемпионате России
Ахмед Анарбаев: Я случайно пришел в спорт, но доплыл до Олимпиады в Мексике
Пловцы из Кыргызстана завоевали 11 медалей на турнире в Ташкенте
Пловцы из Кыргызстана завоевали четыре медали на турнире в Ташкенте
Рекорд: спортсмен за 13 часов переплыл Иссык-Куль
Пловцы из Кыргызстана выиграли две медали в Словакии
Популярные новости
Сезим Жуманазарова завоевала бронзу на&nbsp;молодежном чемпионате мира по&nbsp;борьбе Сезим Жуманазарова завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира по борьбе
Молодец! Айсулуу Тыныбекова приняла решение участвовать в&nbsp;Олимпиаде-2024 Молодец! Айсулуу Тыныбекова приняла решение участвовать в Олимпиаде-2024
Акжол Махмудов выставил на&nbsp;аукцион свое трико. Деньги пожертвует нуждающимся Акжол Махмудов выставил на аукцион свое трико. Деньги пожертвует нуждающимся
Кыргызстанка выиграла серебро молодежного чемпионата мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанка выиграла серебро молодежного чемпионата мира по борьбе
Бизнес
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
23 августа, понедельник
19:44
Забрал машину и не возвращает. Водителя Госкомрелигий обвиняют в мошенничестве Забрал машину и не возвращает. Водителя Госкомрелигий о...
19:20
За полгода в авариях погибли 394 человека. О причинах ДТП рассказали в милиции
19:08
COVID-19. Низкие темпы вакцинации наблюдаются в Джалал-Абадской области
19:00
Цифра дня. 228 человек умерли после заражения коронавирусом за четыре недели
18:46
Назван состав сборной Кыргызстана по футболу на Кубок трех наций