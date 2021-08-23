Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 70 из 180 километров

Кыргызстанец Владислав Шулико, решивший переплыть Иссык-Куль в длину и установить мировой рекорд, преодолел почти половину пути. По словам организаторов заплыва, на сегодня пловец проплыл 70 из 180 километров . Он чувствует себя хорошо и не намерен отказываться от своей цели.

«Дорогие друзья! Я очень благодарен вам за вашу поддержку. Я ее чувствую. Ценю и дорожу. Находясь в озере долгими часами, мною движет не просто чувство ответственности, а ваша общая вера в меня, в нашу общую идею. Это такая мощь! Начиная с самой первой стадии подготовки к заплыву и с тех дней, когда я начал усиленные занятия, и вот теперь, когда я уже на этой дистанции, и даже в короткие перерывы я думаю о том, как много вас, кто вместе со мной каждую секунду. Все те, кто шлет сообщения со словами поддержки и участия во всех соцсетях, знайте: я непременно ощущаю грандиозную силу нашего общего вызова. Благодарю вас, друзья», — сообщил Владислав Шулико.

За состоянием пловца следят врачи. Чтобы выспаться и отдохнуть, он раз в сутки на 4-5 часов поднимается на сопровождающий его теплоход.

Напомним, Владислав Шулико стартовал накануне в 7.30 в Караколе. Мастер спорта по плаванию планирует переплыть Иссык-Куль максимум за пять дней и финишировать в Балыкчи.

По данным МЧС, с 22 по 27 августа в рамках проекта Issyk-Kul Swim 181 привлечены пять водолазов на двух моторных лодках для сопровождения кыргызстанского пловца, намеревающегося установить новый мировой рекорд.