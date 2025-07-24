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Спорт

Руслан Фахрутдинов в одиночку проплыл 43 километра по Иссык-Кулю за 20 часов

В ночь с 22 на 23 июля на Иссык-Куле установлен уникальный рекорд: 43 километра по воде в одиночку, без гидрокостюма, за 20 часов. Это расстояние преодолел россиянин Руслан Фахрутдинов — не профессиональный спортсмен.  Начал заниматься плаванием всего несколько лет назад.

До этого на Иссык-Куле проводились командные марафоны, в которых пловцы сменяли друг друга. Руслан Фахрутдинов стал первым, кто осмелился пройти весь путь один. Он плыл всю ночь и день — без остановок и поддержки в воде.

Для сравнения: на Олимпиаде 1982 года мастер спорта СССР преодолел 36 километров. Руслан Фахрутдинов проплыл на 7 километров больше, спустя 43 года.

Это не первая попытка спортсмена-любителя. В 2023 году он уже установил рекорд, проплыв 100 километров в одиночку в Санкт-Петербурге, так же без гидрокостюма.

В этот раз завершить дистанцию до конца не удалось. Руслан с сожалением признал: когда берег уже был в зоне видимости, силы окончательно иссякли. Попытки увеличить темп, чего требовал сопровождающий катер, привели к физическому истощению. Он принял решение сойти с маршрута.

«Честно — накрыло. Морально. Но когда почитал, сколько людей написали, поддержали — понял: ни одна медаль мира не стоит этого. Поддержка — лучшая награда», — написал он после заплыва в соцсетях.

Руслан Фахрутдинов подчеркнул, что рад сохранить здоровье, сделал важные выводы и готовится к новым испытаниям. Его главный девиз: «Иногда лучше остановиться, чем дотянуться до вершины и остаться на ней навсегда».

А уже через сутки, в этом же месте на Иссык-Куле, стартует эстафета с участием его 15-летней дочери Алисы Фахрутдиновой.
Ссылка: https://24.kg/sport/337391/
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