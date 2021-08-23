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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

18-27 августа.Турнир CAFA U-23 Women’s Championship. Душанбе

Примут участие сборные Кыргызстана, Ирана, Узбекистана, Афганистана и Таджикистана.

По правилам турнира команды могут использовать игроков в возрасте до 23 лет. Победители и призеры определятся по результатам игр в один круг.

20-23 августа. Кубок Кыргызстана по пляжному футболу. Село Тосор

В турнире примут участие восемь команд из Бишкека, Чуйской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской областей и Павлодара (Казахстан).

25-28 августа. Международный юношеский турнир по футзалу. Чолпон-Ата

Примут участие команды «Кайрат» (Алматы, Казахстан), «Тулпар» (Караганда, Казахстан), «Кульсары» (Атырау, Казахстан) и сборная Кыргызстана.

28 августа. Турнир по снайпингу. Село Баш-Кара-Суу

В программу включены упражнения на точность, скорость, внимательность, а также стрельба из устойчивых и неустойчивых положений и на короткие дистанции.

29 августа. Велогонка Issyk-Kol Race. Иссык-Кульская область

Старт возле стелы к селу Боконбаево, финиш в Барбулаке. Покрытие полностью грунтовое. Дистанция — 48 километров.
Ссылка: https://24.kg/sport/204544/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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