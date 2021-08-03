Видео, как Акжол Махмудов утешает Жоламана Шаршенбекова, растрогало соцсети

Пользователей социальных сетей растрогало видео, на котором кыргызстанский борец Акжол Махмудов утешает товарища по национальной сборной — Жоламана Шаршенбекова, проигравшего на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

1 августа Жоламан Шаршенбеков проиграл 1/4 финала. Он уступил Виктору Чобану из Молдавии со счетом 0:9. Ранее он досрочно победил в 1/8 финала Майрамбека Айнагулова (Казахстан).

«Друг, будь терпеливым», — сказал Жоломану Акжол Махмудов. Борец греко-римского стиля, уверенно пробившийся в финал Олимпиады, признался, что именно Жоламан Шаршенбеков оказывает ему моральную поддержку, дает ему силы и придает уверенности на Играх.

Сегодня сам Акжол Махмудов будет бороться за золотую медаль Олимпиады-2020.