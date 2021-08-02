Олимпиада-2020. У кыргызстанки Мээрим Жуманазаровой есть шанс завоевать бронзу

Спортсменка из Кыргызстана Мээрим Жуманазарова в утешительном турнире за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио встретится с Элис Маноловой (Азербайджан).

На Олимпиаде в Токио на турнире по борьбе в весовой категории до 68 килограммов Мээрим Жуманазарова в 1/4 финала проиграла Блессинг Оборудуду из Нигерии со счетом 2:3. Однако ее соперница прошла в финал, поэтому у кыргызстанки появился шанс на медаль.

Напомним, кыргызстанский борец греко-римского стиля Узур Джузупбеков завтра также проведет встречу в утешительном раунде. Его соперником стал Арви Мартин Саволайнен из Финляндии.

Начало — 3 августа в 8.00 по бишкекскому времени.