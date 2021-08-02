Несправедливости не было. Кыргызская делегация о поражении Айпери Медет кызы

В дирекции по олимпийским видам спорта прокомментировали поражение спортсменки Айпери Медет кызы в схватке с американкой Аделайн Грей на Олимпиаде в Токио. Видео на своей странице опубликовала заведующая отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи АП КР Галина Байтерек.
На Олимпиаде в Токио на турнире по борьбе в весовой категории до 74 килограммов Айпери Медет кызы не смогла выйти в финал. Она проиграла пятикратной чемпионке мира Аделайн Грей из США со счетом 2:3. Сегодня она поборется за бронзу.
После этой схватки многие кыргызстанцы выразили негодование из-за судейства испанского рефери. Главный тренер Нурбек Изабеков оспорил момент, в котором, по его мнению, судья должен был дать Айпери один или два балла.
Директор дирекции по олимпийским видам спорта Нурлан Исмаилов отметил, что решение судей было справедливым.