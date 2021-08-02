Несправедливости не было. Кыргызская делегация о поражении Айпери Медет кызы

В дирекции по олимпийским видам спорта прокомментировали поражение спортсменки Айпери Медет кызы в схватке с американкой Аделайн Грей на Олимпиаде в Токио. Видео на своей странице опубликовала заведующая отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи АП КР Галина Байтерек.

На Олимпиаде в Токио на турнире по борьбе в весовой категории до 74 килограммов Айпери Медет кызы не смогла выйти в финал. Она проиграла пятикратной чемпионке мира Аделайн Грей из США со счетом 2:3. Сегодня она поборется за бронзу.

После этой схватки многие кыргызстанцы выразили негодование из-за судейства испанского рефери. Главный тренер Нурбек Изабеков оспорил момент, в котором, по его мнению, судья должен был дать Айпери один или два балла.

Директор дирекции по олимпийским видам спорта Нурлан Исмаилов отметил, что решение судей было справедливым.

«Идет много обсуждений по поводу схватки Айпери Медет кызы. Споры идут вокруг двух баллов. Хочу сказать, что здесь собрались судьи со всего мира. Мы оспорили момент и пересмотрели кадры, снятые на 16 камер. Судейская коллегия также пересмотрела. Там не было того, что засудили, или несправедливости. Я думаю, что оценили правильно», — заключил Нурлан Исмаилов.