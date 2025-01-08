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Спорт

Турнир борцовской лиги вошел в календарь UWW: Айпери Медет кызы выйдет на ковер

Восьмой турнир профессиональной борцовской лиги (PWL) вошел в календарь Объединенного мира борьбы, сообщается на сайте организации.

Соревнования запланированы на 21 февраля в Алматы (Казахстан). Гала-вечер борьбы пройдет в формате World Series — предстоят 10 топовых схваток с участием лучших борцов мира.

Главным событием вечера может стать схватка между первым чемпионом мира по вольной борьбе из РК Ризабеком Айтмуханом и чемпионом Олимпиады в Рио Кайлом Снайдером.

UWW
Фото UWW

На PWL 8 в Алматы также может выступить кыргызстанка Айпери Медет кызы. Ее соперницей станет казахстанка Жамила Бакбергенова.

Напомним, Айпери Медет кызы на Олимпиаде-2024 выступала в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 76 килограммов и заняла пятое место.

Она вышла в полуфинал турнира по борьбе. В 1/4 финала оказалась сильнее Ритики из Индии. Но проиграла Кеннеди Блейдс из США.

Айпери Медет кызы не смогла завоевать бронзовую медаль турнира по вольной борьбе на Играх. Она проиграла представительнице Кубы Милаймис Марин Потрил.

Отметим, ранее наша соотечественница не смогла подняться на пьедестал почета и в Токио, у нее также было пятое место. Но на последних четырех чемпионатах мира выходила в финал.

В декабре Айпери Медет кызы возглавила мировой рейтинг по версии Объединенного мира борьбы (UWW) по итогам 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/316132/
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