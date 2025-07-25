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Спорт

Айпери Медет кызы возглавила мировой рейтинг по версии Объединенного мира борьбы

Кыргызстанская спортсменка Айпери Медет кызы поднялась на первое место в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Обновленный рейтинг составлен по итогам международного турнира, который прошел с 17 по 20 июля в Венгрии. В весовой категории до 76 килограммов Айпери заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.

За это выступление кыргызстанка получила 5 тысяч 200 рейтинговых очков и обошла японскую спортсменку Юку Кагами, ранее занимавшую первую строчку.

Айпери Медет кызы — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, а также трехкратная чемпионка Азии.

Ранее она уже возглавляла этот рейтинг. 
Ссылка: https://24.kg/sport/337522/
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