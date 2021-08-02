Олимпиада-2020. Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова проиграла на турнире по борьбе

На Олимпиаде в Токио на турнире по борьбе в весовой категории до 68 килограммов Мээрим Жуманазарова в 1/4 финала проиграла Блессинг Оборудуду из Нигерии со счетом 2:3.

Ранее она была сильнее Мими Христовой из Болгарии, выиграв ее со счетом 7:5.

Сегодня уже провели свои встречи борцы Акжол Махмудов и Узур Джузупбеков. Первый поборется за выход в полуфинал, второй свой бой в 1/8 финала проиграл. Также Айпери Медет кызы поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр с Ясминой Адар из Турции.

Накануне кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завершил свое выступление на Играх на стадии 1/4 финала.