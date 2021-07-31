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Спорт

Олимпиада-2020. Тяжелоатлет из Кыргызстана занял шестое место

Тяжелоатлет из Кыргызстана Бакдоолот Расулбеков в весовой категории до 96 килограммов занял шестое место на Олимпиаде в Токио.

После упражнения в рывке он занимал восьмое место с результатом 166 килограммов.

Во втором упражнении он поднял 208 килограммов, набрав в сумме 374.

Отметим, всего в соревновании приняли участие 15 спортсменов. Первое место завоевал спортсмен из Катара Фарес Ибрахим Эльба.

Напомним, Кыргызстан на играх представляют 16 спортсменов, которые сумели завоевать лицензии на Олимпиаду.
Ссылка: https://24.kg/sport/202816/
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