Олимпиада-2020. Тяжелоатлет из Кыргызстана занял шестое место

Тяжелоатлет из Кыргызстана Бакдоолот Расулбеков в весовой категории до 96 килограммов занял шестое место на Олимпиаде в Токио.

После упражнения в рывке он занимал восьмое место с результатом 166 килограммов.

Во втором упражнении он поднял 208 килограммов, набрав в сумме 374.

Отметим, всего в соревновании приняли участие 15 спортсменов. Первое место завоевал спортсмен из Катара Фарес Ибрахим Эльба.

Напомним, Кыргызстан на играх представляют 16 спортсменов, которые сумели завоевать лицензии на Олимпиаду.