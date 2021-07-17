В Японии исполнили гимн Кыргызстана в честь дзюдоиста Владимира Золоева

Жители японского города Хамура исполнили гимн Кыргызстана в поддержку дзюдоиста Владимира Золоева, который будет представлять республику на Олимпийских играх. Видео с названием «Алга, Кыргызстан, чамда, Кыргызстан» они выложили на официальном Youtube -канале города.

Вместе с жителями гимн спел и японский певец Мита Ре.

Хамура — принимающий город для спортсменов из Кыргызстана по дзюдо в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио.

Фото из интернета. Владимир Золоев

Владимир Золоев с 2018 года выступил в 12 турнирах и набрал 2 тысячи 380 очков. Он является действующим чемпионом Азии в весовой категории до 81 килограмма.

Напомним, 23 июля в Токио стартует Олимпиада-2020. Игры были перенесены в связи с пандемией коронавируса. С составом спортивной делегации Кыргызстана, которая отправляется на главные спортивные состязания года можно ознакомиться по ссылке.